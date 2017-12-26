Непомнящий: «Промес – лучший игрок года в РФПЛ? Смолов нравится мне куда больше»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий не согласен с тем, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком РФПЛ в 2017 году. По мнению специалиста, нападающий «Краснодара» Федор Смолов, который стал третьим в опросе еженедельника «Футбол», больше заслуживал это звание.

«Считаю, что это исключительно субъективная оценка, которая технически ничем не подкрепляется. Видимо, Промес понравился большинству гораздо сильнее остальных. Мои симпатии, к примеру, на стороне другого игрока. Футбол каждый видит по-своему.

Промес в весеннем отрезке здорово себя проявлял. Команда могла играть плохо, но он иногда в одиночку решал судьбу матчей: принимал, обыгрывал и забивал. Однако осенью команда стала играть не так стабильно, и Промес пропал. Когда же «Спартак» выглядел здорово, он блистал. Это меня смущает. Если мы говорим об атакующих игроках, то в этом смысле Федя Смолов мне нравится больше. Но это абсолютно субъективное мнение.

Если говорить о Глушакове, то в этом году он сумел доказать себе и окружению, что способен на многое. Хотя было много факторов, которые не способствовали этому. Он играл почти без отдыха из-за Кубка Конфедераций, но выглядел стабильно. Это вызывает уважения, а носить капитанскую повязку в «Спартаке» очень непросто.

Мне не хватило игрока «Локомотива» в этом списке. Команда лидер должна быть представлена в списке. Там есть достойные кандидаты», – сказал Непомнящий.