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  • Непомнящий: «Промес – лучший игрок года в РФПЛ? Смолов нравится мне куда больше»

Непомнящий: «Промес – лучший игрок года в РФПЛ? Смолов нравится мне куда больше»

26 декабря 2017, 16:36
18

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий не согласен с тем, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком РФПЛ в 2017 году. По мнению специалиста, нападающий «Краснодара» Федор Смолов, который стал третьим в опросе еженедельника «Футбол», больше заслуживал это звание.

«Считаю, что это исключительно субъективная оценка, которая технически ничем не подкрепляется. Видимо, Промес понравился большинству гораздо сильнее остальных. Мои симпатии, к примеру, на стороне другого игрока. Футбол каждый видит по-своему.

Промес в весеннем отрезке здорово себя проявлял. Команда могла играть плохо, но он иногда в одиночку решал судьбу матчей: принимал, обыгрывал и забивал. Однако осенью команда стала играть не так стабильно, и Промес пропал. Когда же «Спартак» выглядел здорово, он блистал. Это меня смущает. Если мы говорим об атакующих игроках, то в этом смысле Федя Смолов мне нравится больше. Но это абсолютно субъективное мнение.

Если говорить о Глушакове, то в этом году он сумел доказать себе и окружению, что способен на многое. Хотя было много факторов, которые не способствовали этому. Он играл почти без отдыха из-за Кубка Конфедераций, но выглядел стабильно. Это вызывает уважения, а носить капитанскую повязку в «Спартаке» очень непросто.

Мне не хватило игрока «Локомотива» в этом списке. Команда лидер должна быть представлена в списке. Там есть достойные кандидаты», – сказал Непомнящий.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Смолов Федор Промес Квинси Непомнящий Валерий
Комментарии (18)
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Одинокий волк Маквейд
1514295838
На вкус и цвет товарищей нет.
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oyabun
1514296135
Сколько людей столько и мнений. И все же по большинству независимых друг от друга рейтингов именно Промес признан лучшим и это уже объективно.
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серега кашин
1514296472
по системе гол+пас промес лучший значит и лучший в году
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Ахимас Вельде
1514296661
Радует другое - есть из кого выбирать, иной раз такое безрыбье бывало.
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DOCTOR PENALTY
1514301435
Фёдор вызывает большие сипатии, но как говорит Дмитрий Назаров...УВЫ!!!
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Опорник84
1514302594
Мне кажется сколько людей и столько предпочтений, к тому или иному футболисту, как говорится кому кто нравится! Отсюда добиться объективности сложно! На данный момент проголосовало больше за Промеса, вот и все!
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OfaZavr
1514302601
с этими рейтингами и всевозможными признаниями редко большинство соглашается, у каждого свое мнение и каждый по своему видит кто больше достоин. Я считаю что Квинси абсолютно заслуженно признали.
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insider_retro
1514303997
Мне кажется, что Смолов ещё недоразгаданный и недораскрытый!.. А Промес рубит уже вчера и сегодня!..
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Filllllll
1514304828
А мне Мила Йовович в молодости очень нравится, но это же не значит, что Антоха не лучший игрок РФПЛ.
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Полная Канистра
1514310478
дядя Валера вы не правы тут малость на счёт того что осенний отрезок играл не стабильно как раз наоборот очень сильно закончил отрезок в ЧР и ПРОМЕС В ЭТОМ ПЛАНЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ БЫЛ
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