«МЮ» выделит 40 миллионов на трансфер Малкома из «Бордо»

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить деньги на приобретение в зимнее трансферное окно нападающего «Бордо» Малкома. Всего англичане планируют потратить 80 миллионов в январе на трансферы, из которых 40 миллионов фунтов стерлингов пойдут на трансфер 20-летнего футболиста французского клуба.

Действующий контракт бразильца с «Бордо» рассчитан до середины 2021 года. В текущем сезоне Малком провел 20 матчей во всех турнирах, забив в них семь голов и сделав пять результативных передач.