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  • Колосков – об уходе Мутко с поста президента РФС: «Ему нужно заниматься восстановлением справедливости»

Колосков – об уходе Мутко с поста президента РФС: «Ему нужно заниматься восстановлением справедливости»

25 декабря 2017, 20:21
8

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил уход Виталия Мутко с поста главы организации.

Ранее сообщалось, что 59-летний функционер на полгода прекратил выполнять свои обязанности.

– Нет, никаких перевыборов не будет. Все продолжится своим путем, будет весной конференция, на которой будут рассматривать текущие вопросы. Никакой внеочередной конференции не планируется.

– Пытался ли кто-то переубедить Мутко?

– Нет, он все очень толково объяснил. Здесь все люди взрослые, которые с пониманием отнеслись к возникшей ситуации. Все его поддержали без всякого голосование.

– То есть Мутко сослался на историю с МОК?

– Он сослался, что ему нужно заниматься восстановлением справедливости по отношения справедливости и к спортсменам, и к нему самому.

Мутко больше не президент РФС? Давайте разбираться

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (8)
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Belaz_72
1514223242
Заплати 15 лямов МОК из своего кармана, мудко, и спи спокойно
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Александр52
1514223448
Типа оправдываться будет. А перед кем ? А спортсмены как нибудь сами свои проблемы решат, если конечно они чистые от допинга.
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alex1951
1514223489
,,Мутные,, обьяснения Колоса ,связанные с концом эпохи Мудька. Сам то понял,чё ляпнул?
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qawzsexdr
1514223639
Походу какая то мутная история произошла, и он по тихому не надолго свалил чтобы скандала не было
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Патронташ
1514225507
Фрекен Бок: — Он улетел... но он обещал вернуться! Милый!.. Милый!..Карлсон...
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Snerg
1514225820
чего тут мутного? ну опять нассали нам в глаза , и считают это в порядке вещей! лимит как оставили? по старому толку нет!мутко ТИПА сложил полномочия? да ФИГ ТАМ КАК КОМАНДОВАЛ ТАК И БУДЕТ ,ТОЛЬКО НЕ ОФФИЦИАЛЬНО! а все для чего сделано? для того , чтоб не забрали у нас ЧМ-2018? сколько до чемпионата ? всё правильно 170 дней ,полномочия истекают ,когда правильно через 182 дня))), а это время уже никто не заберёт ,так чемпионат будет идти уже 12-13 дней))), ЗАТО возвращается мутко , например наша команда выйдет из группы и все заслуги будет приписывать себе и тп))) .все просто и элементарно))
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polt
1514229663
Ох вонь какая, опять пропаносило.
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OfaZavr
1514275458
другими словами ему нужно пока залечь на дно))
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