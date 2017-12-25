Колосков – об уходе Мутко с поста президента РФС: «Ему нужно заниматься восстановлением справедливости»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил уход Виталия Мутко с поста главы организации.

Ранее сообщалось, что 59-летний функционер на полгода прекратил выполнять свои обязанности.

– Нет, никаких перевыборов не будет. Все продолжится своим путем, будет весной конференция, на которой будут рассматривать текущие вопросы. Никакой внеочередной конференции не планируется.

– Пытался ли кто-то переубедить Мутко?

– Нет, он все очень толково объяснил. Здесь все люди взрослые, которые с пониманием отнеслись к возникшей ситуации. Все его поддержали без всякого голосование.

– То есть Мутко сослался на историю с МОК?

– Он сослался, что ему нужно заниматься восстановлением справедливости по отношения справедливости и к спортсменам, и к нему самому.

Мутко больше не президент РФС? Давайте разбираться