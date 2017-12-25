Селюк: «Если Смолов перейдет в «Реал», мне надо заканчивать с агентской деятельностью, потому что я ничего не понимаю в футболе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, опубликованную ранее газетой Marca, об интересе «Реала» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову, а также включение российского форварда испанским изданием в список 100 лучших игроков 2017 года.

«Смолов ─ хороший футболист, но ощущение, что один журналист Marca чересчур ангажирован. То Федор попадает в шорт-лист «Реала», то теперь вот попадает в топ-100 игроков мира. Пишут, что «Вест Хэм» заинтересован в Смолове, а он в конечном итоге окажется в «Зените» или «Спартаке». Это называется «бизнес по-русски». Такие новости влияют только на российские клубы. Если Смолов перейдет в мадридский «Реал», то мне надо заканчивать заниматься агентской деятельностью, потому что я ничего не понимаю в футболе», ─ заявил Селюк.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 15-ти матчах, записав на свой счет 10 голов и две результативные передачи.