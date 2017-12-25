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  • Селюк: «Если Смолов перейдет в «Реал», мне надо заканчивать с агентской деятельностью, потому что я ничего не понимаю в футболе»

Селюк: «Если Смолов перейдет в «Реал», мне надо заканчивать с агентской деятельностью, потому что я ничего не понимаю в футболе»

25 декабря 2017, 17:13
19

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, опубликованную ранее газетой Marca, об интересе «Реала» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову, а также включение российского форварда испанским изданием в список 100 лучших игроков 2017 года.

«Смолов ─ хороший футболист, но ощущение, что один журналист Marca чересчур ангажирован. То Федор попадает в шорт-лист «Реала», то теперь вот попадает в топ-100 игроков мира. Пишут, что «Вест Хэм» заинтересован в Смолове, а он в конечном итоге окажется в «Зените» или «Спартаке». Это называется «бизнес по-русски». Такие новости влияют только на российские клубы. Если Смолов перейдет в мадридский «Реал», то мне надо заканчивать заниматься агентской деятельностью, потому что я ничего не понимаю в футболе», ─ заявил Селюк.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 15-ти матчах, записав на свой счет 10 голов и две результативные передачи.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Краснодар Реал Смолов Федор Селюк Дмитрий
Комментарии (19)
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Алеха32
1514212820
Это лучшая молодая замена криштиану, сильней в реал не найти. Это новость для моего сына которому 4 года и он в футболе вообще еще ничего не понимает
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Killer_King
1514213042
Да ты ест л...х в футболе, среди всех твоих нанимателей один удачный и тот летом на пенсию уходит, я про Туре из МС, а если трансфер Смола в Реал состоится, то будет здорово и максимум что Феде светит игры в кубке короля или изредка против аутов на замену, этого он и сам понимает, а переход в ВХ шаг назад, лучше остаться в Краснодаре и спасибо про трансфер Оланаре в ЦСКА
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Тазит
1514213124
Тебе нужно заканчивать в любом случае...
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DeStar
1514216923
Ну естественно, какой реал... Не хочется как-то унижать Смолова, все-таки нормальный футболист.. Но реал глаза воротил бы от условного обамеянга, а тут Смолов... реал и так оочееень любит популярных и продаваемых. А смолов.. ну реально, будет играть на начальных стадиях кубка испании и все. Одного бензема достаточно, у которого стата не хуже..
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OfaZavr
1514217068
судя хотя бы потому что он является агентом Траоре пиарит и расхваливает его уже понятно уровень понимания им футбола))
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a-rakhmatov
1514217070
Почему бы Смолову не быть в Мандридском Реале?!.....российский футболист Черышев играл в этой команде и Федя справится....))
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Спартач_навсегда
1514219215
да ты и так,в принципе ,ничего не понимаешь в футболе) иначе бы не занимался делами Траоре и ему подобных...
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BuenosArgentina
1514219359
По манере игры, Смолов не подходит ни Спартаку ни Реалу, он очень техничный но не очень атлетичный и стартовая скорость невелика, в Зенит впишется идеально
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Полная Канистра
1514222960
да хоть сейчас вали или как говорят -- гуляй вася
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makson_klim
1514225052
Зачем реалу,условный Смолов???Чушь...
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