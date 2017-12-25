Билич готов тренировать как клуб, так и сборную

Бывший главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич взял перерыв на отдых в своей карьере. При этом он не исключил, что может возглавить как клуб, так и национальную команду.

«У меня достаточно звонков как из Англии, так и из-за границы. Сейчас я нахожусь на отдыхе, взвешиваю все варианты. Я работал 12 лет, день за днем. Сейчас мне нужен небольшой перерыв.

Текущее положение вещей такое, что я могу взять паузу. Но это не означает, что я могу отключить телефон на год, а затем сказать, что вернулся. Я уже сейчас немного скучаю по работе.

Англия? Мне нравится здесь. Я играл тут, тренировал. Проблем с языком нет. Но если поступит предложение от хорошего зарубежного клуба, я готов рассмотреть его.

Сборная? Я был в системе национальной команды Хорватии шесть лет плюс еще два на молодежном уровне. Мне это нравилось. Для меня честь тренировать сборную. И пусть ежедневная работа на клубном уровне нравится больше, я бы не стал отбрасывать и такой вариант», – рассказал Билич в интервью Sky Sports.

Напомним, Билич лишился работы в «Вест Хэме» в начале ноября.