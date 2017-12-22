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    • Два южноамериканских чиновника признаны виновными по делу о коррупции в ФИФА

    Два южноамериканских чиновника признаны виновными по делу о коррупции в ФИФА

    Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина и экс-главу КОМНЕБОЛ Хуана Анхеля Напоута виновными по делу о заговоре с целью вымогательства, мошенничестве и отмывании денег по делу о коррупции в ФИФА. Об этом сообщает The New York Times.

    Напоут с 2010 года получил взяток на общую сумму 10,5 миллионов долларов, Марин – на 6,55 миллионов долларов.

    Чиновники, в числе которых были Напоут и Марин, были арестованы в 2015 году в Цюрихе. Расследование о коррупции продолжается.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2017 23:18
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