Два южноамериканских чиновника признаны виновными по делу о коррупции в ФИФА

Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина и экс-главу КОМНЕБОЛ Хуана Анхеля Напоута виновными по делу о заговоре с целью вымогательства, мошенничестве и отмывании денег по делу о коррупции в ФИФА. Об этом сообщает The New York Times.

Напоут с 2010 года получил взяток на общую сумму 10,5 миллионов долларов, Марин – на 6,55 миллионов долларов.

Чиновники, в числе которых были Напоут и Марин, были арестованы в 2015 году в Цюрихе. Расследование о коррупции продолжается.