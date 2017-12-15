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    • Геркус — о реформировании РФПЛ: «Перемены назрели. Нашему футболу необходим новый импульс»

    Геркус — о реформировании РФПЛ: «Перемены назрели. Нашему футболу необходим новый импульс»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о предожении владельца «Спартака» Леонида Федуна реформировать РФПЛ.

    «Очень своевременно Леонид Арнольдович поднял вопросы. Их надо обсуждать, достигать консенсуса. Сейчас для обсуждения время удачное, потому что после чемпионата мира нашему футболу необходим новый импульс, новое развитие. Перемены назрели.

    В эту дискуссию должны быть включены и первый, и второй дивизион. Необходимо смотреть на тему комплексно.

    Мы, когда писали стратегию развития РФПЛ, проговаривали все эти вещи, финальные обсуждения были запланированы на осень. Но и сейчас все очень вовремя. Поддерживаю начало дискуссии, она, безусловно, правильная.

    Россия сильна своими размерами, разнообразием, это надо учитывать. Возможно, стоит расширять ФНЛ, сделав там деление по дивизионам по географическому принципу, как в ПФЛ. Тем самым сокращается количество перелетов.

    Можно подумать и о плей-офф в конце сезона – разговоры об этом были еще в тот момент, когда РФС руководил Сергей Фурсенко.

    Во многих европейских чемпионатах есть такая стадия. И идея финальной пульки, которую предлагает Леонид Арнольдович, близка по смыслу к плей-офф», — сказал Геркус.

    «Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2017 01:24
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    Комментарии (2)
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    loko-the_best
    1513312195
    сократить количество до 14 команд, ФНЛ расширить и поделить на дивизионы. На вылет 3 команды из РФПЛ, 2 последние точно, 1 в стыки. Плей-офф ФНЛ сделать из большого количества команд, чтобы не оказалось, что в ЦФО есть 3 сильные команды, а их место занимает какая-то слабая команда ДВ, потому что равное количество мест. Короче я тоже за реформы) Нашему футболу пора двигаться вперед, а не стоять на месте.
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    ologreds
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