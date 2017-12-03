Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • В антидопинговой организации предложили провести ЧМ-2018 без России

    В антидопинговой организации предложили провести ЧМ-2018 без России

    Глава института Национальных антидопинговых организаций Джозеф де Пенсье призвал ФИФА разобраться с допинговой ситуацией в России и предложил провести турнир без российской сборной.

    Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    «ФИФА нужно побыстрее расследовать ситуацию с допингом в российском футболе. Причем сделать это нужно качественно, начиная с самых низов. В противном случае ФИФА рискует развести большие тучи над одним из своих турниров.

    Любое международное спортивное соревнование может пройти без определeнной страны.

    Почему бы чемпионат мира не провести без России? Понимаю, что на практике такое сложно себе представить, но почему бы и нет?» – сказал де Пенсье.

    Источник: Reuters

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2017 21:10
    Рекомендуем
    Комментарии (90)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    кузнецов артем
    1512339263
    Фанаты всех клубов объединяйтесь , помогите в добром деле , переходите по ссылке снизу и поддержите петицию https://www.change.org/p/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%CC%81%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B2%D0%BE%CC%81%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%CC%81%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
    Ответить
    Superviser77
    1512349659
    Вот дебил так дебил....... Голову с жопой поменяй, трудно, а почему бы и нет!!..
    Ответить
    XAKACИЯ
    1512356699
    Ну это капец... Такого "претендента" на кубок проверять собрались. Если и есть какой-то допинг в сборной России то либо он какой-то бракованный, либо у наших иммунитет!
    Ответить
    Alex3920486
    1512372752
    Кол те в жопу, баран ты бестолковый!! Вас п...расов, надо загнать на одно поле и шлепнуть из градов!!
    Ответить
    nemolod
    1512374066
    А почему бы не провести ЧМ-2018 без этих антидопинговых институтов с проститутками во главе?
    Ответить
    OfaZavr
    1512376088
    вот лишь бы как-нибудь подкопаться, уже не знают с какой стороны подойти.
    Ответить
    15112007
    1512393706
    Никогда не матерюсь, но "антидопинговую организацию" послать на х** готова
    Ответить
    Полная Канистра
    1512405136
    этому Пеньсику такую тучу надо устроить и вдуть в одно место твари вы все там без мозгов
    Ответить
    Lev Aleks
    1512727634
    Этого нельзя сделать так как ты петух конченый и тварь продажная. Рот твой ****, гондон.
    Ответить
    ologreds
    1694991807
    numo528031
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+