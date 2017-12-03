В антидопинговой организации предложили провести ЧМ-2018 без России

Глава института Национальных антидопинговых организаций Джозеф де Пенсье призвал ФИФА разобраться с допинговой ситуацией в России и предложил провести турнир без российской сборной.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

«ФИФА нужно побыстрее расследовать ситуацию с допингом в российском футболе. Причем сделать это нужно качественно, начиная с самых низов. В противном случае ФИФА рискует развести большие тучи над одним из своих турниров.

Любое международное спортивное соревнование может пройти без определeнной страны.

Почему бы чемпионат мира не провести без России? Понимаю, что на практике такое сложно себе представить, но почему бы и нет?» – сказал де Пенсье.