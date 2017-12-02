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    • Селюк: «Если Россия не выйдет из такой группы на ЧМ-2018, то с футболом в стране можно заканчивать»

    Селюк: «Если Россия не выйдет из такой группы на ЧМ-2018, то с футболом в стране можно заканчивать»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2018.

    Напомним, что сборная России попала в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    — Я тоже рассчитывал на легкую группу для России, у меня была Саудовская Аравия, только вместо Швеции, которую я выбрал, нам достался Египет. Ну это просто…. Египет еле вышел в финал Кубка Африки. Понятно, что уругвайцы — сильная команда, но Египет и Саудовская Аравия — из такой группы Россия должна выходить. Если они не выйдут из этой группы, это будет уже не просто позор — нужно будет тогда с футболом заканчивать.

    — Но у Египта несколько игроков выступают в европейских чемпионатах, есть Мохаммед Салах. Насколько много проблем они могут доставить нашей команде?

    — Понятно, что у всех сборных на этой жеребьевке кто-то играет в серьезных лигах. У Египта есть свои сильные стороны, их главное качество — они играют супермотивированно, они фанаты в этом в плане. Выходят на поле, будут сражаться до последней секунды. Безусловно, нашей команде не стоит расслабляться, однако нам повезло больше, чем той же Аргентине. Им досталась Нигерия, а также Исландия и Хорватия. С нигерийцами Аргентина недавно играла в Краснодаре и уступила, у Хорватии очень сильная команда, а исландцы вообще непредсказуемы. Там будет борьба.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.12.2017 10:26
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    acer2003
    1512199996
    Прав Селюк. Только не с футболом заканчивать, он останется по любому,а гнать в шею МуДко и Черчесова
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    спанчес
    1512201691
    Если они не выйдут из этой группы, это будет уже не просто позор — нужно будет тогда с футболом заканчивать. Ты не представляешь, сколько раз за последнюю четверть века я говорил эту фразу, или наподобие но с тем же смыслом перед турнирами, отдельными матчами. С футболом пора было заканчивать уже много лет назад,ибо обычно мы не выходим из любых групп
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    Басмачи
    1512202534
    если не выйдут из этой группы надо отправить этих футболистов в месте тренером в ссылку НА СИБИР пускай там они лесхозе будет дров пилит
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    Тraumtanzеr
    1512205769
    С Египтом поборимся за второе место.Будет сложно, там полсостава из АПЛ.
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    Супермачо
    1512208825
    Вот послушают и закончат с футболом, куда будешь свои бревна пристраивать? )
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    богатяновский
    1512317909
    Руководство на кол остальных бить рублём
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    ologreds
    1694991821
    numo527839
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