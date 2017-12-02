Селюк: «Если Россия не выйдет из такой группы на ЧМ-2018, то с футболом в стране можно заканчивать»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2018.

Напомним, что сборная России попала в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

— Я тоже рассчитывал на легкую группу для России, у меня была Саудовская Аравия, только вместо Швеции, которую я выбрал, нам достался Египет. Ну это просто…. Египет еле вышел в финал Кубка Африки. Понятно, что уругвайцы — сильная команда, но Египет и Саудовская Аравия — из такой группы Россия должна выходить. Если они не выйдут из этой группы, это будет уже не просто позор — нужно будет тогда с футболом заканчивать.

— Но у Египта несколько игроков выступают в европейских чемпионатах, есть Мохаммед Салах. Насколько много проблем они могут доставить нашей команде?

— Понятно, что у всех сборных на этой жеребьевке кто-то играет в серьезных лигах. У Египта есть свои сильные стороны, их главное качество — они играют супермотивированно, они фанаты в этом в плане. Выходят на поле, будут сражаться до последней секунды. Безусловно, нашей команде не стоит расслабляться, однако нам повезло больше, чем той же Аргентине. Им досталась Нигерия, а также Исландия и Хорватия. С нигерийцами Аргентина недавно играла в Краснодаре и уступила, у Хорватии очень сильная команда, а исландцы вообще непредсказуемы. Там будет борьба.