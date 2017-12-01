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    Саутгейт: «Мне все равно, кто попадет в группу с Англией»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что нет смысла подбирать боле удобных соперников для своей команды перед жеребьевкой групповой стадии чемпионата мира-2018.

    «На протяжении нескольких месяцев меня спрашивают относительно того, каких соперников Англия хотела бы получить по итогам жеребьевки ЧМ-2018. Я мог бы часами перечислять всевозможные варианты, но конечный результат не будет зависеть от меня.

    Нам просто нужно готовиться к турниру. И не важно, какие соперники у нас будут по группе. В прошлом Англия уже обжигалась с теми сборными, которые казались слабее, и выигрывала у тех, кто считался фаворитом.

    Нам все равно, кто попадет в нашу группу. Мы будем с нетерпением ждать начала турнира и предстоящих матчей», – сказал Саутгейт Sky Sports.

    Напомним, что жеребьевка финального турнира ЧМ-2018 состоится сегодня в Москве в 18:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 10:42
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1512114458
    Правильная позиция. На ЧМ все сильны. Не стоит дёргаться.
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    Басмачи
    1512114957
    всем удачи
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    Jenea83
    1512115064
    Правильно сказал
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    bset
    1512116488
    Так оп и Россия. Потом оп и обыграем их. А они такие "Мы что футбол придумывали, чтобы нас русские обыгрывали что ли?"
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    Kyvalda
    1512118630
    Какая разница кто попадет?! Ещё совсем недавно такие сборные как Австралия и Гана, показали что могут те кого не считают фаворитами) Или на последнем мире, Германия Алжир, думаю многие помнят) Так что все увидим след летом
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    serppion
    1512121383
    Молодец мужик. Это же возможность обуть какого-нибудь фаворита, схлестнуться с чемпионом, себя показать. Здесь игроки делают себе имя, чтоб потом иметь хорошие контракты. Тренер не дрейфит и ждет праздника. Чего и нашим желаю!
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    ologreds
    1694991827
    numo527734
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