Саутгейт: «Мне все равно, кто попадет в группу с Англией»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что нет смысла подбирать боле удобных соперников для своей команды перед жеребьевкой групповой стадии чемпионата мира-2018.

«На протяжении нескольких месяцев меня спрашивают относительно того, каких соперников Англия хотела бы получить по итогам жеребьевки ЧМ-2018. Я мог бы часами перечислять всевозможные варианты, но конечный результат не будет зависеть от меня.

Нам просто нужно готовиться к турниру. И не важно, какие соперники у нас будут по группе. В прошлом Англия уже обжигалась с теми сборными, которые казались слабее, и выигрывала у тех, кто считался фаворитом.

Нам все равно, кто попадет в нашу группу. Мы будем с нетерпением ждать начала турнира и предстоящих матчей», – сказал Саутгейт Sky Sports.

Напомним, что жеребьевка финального турнира ЧМ-2018 состоится сегодня в Москве в 18:00.