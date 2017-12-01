Черчесов перенял опыт Лева, тренируя «Жемчужину»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что омоложение национальной команды идет естественным путем. По его словам, это достаточно кропотливая работа с каждым кандидатом.

Напомним, что чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Жеребьевка финальной части турнира состоится 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.

— При вас сборная сильно помолодела. Это естественный процесс?

— В паспорт мы не заглядываем. Кто-то сам решил завершить карьеру в сборной после Евро-2016, кто-то уже не соответствует уровню, подтягиваются новые футболисты. Мы омолодили команду естественным путем. Спонтанных действий и решений у нас нет. Каждая кандидатура взвешивается, причем не раз, и внимательно прорабатывается тренерским штабом. Футболисты не появляются в сборной из воздуха, по каждому игроку у нас есть четкое понимание. Это кропотливая работа, о которой многие даже не подозревают.

— Кто-то из тренеров в вашей карьере так же внимательно относился к деталям?

— Сложно сказать. Я работал с многими топ-тренерами СССР, России и мира. У всех я что-то перенял. Кстати, моим последним тренером в заграничной карьере был Йоахим Лев. Мы много пережили вместе, работали в экстремальных условиях, команда разваливалась из-за отсутствия финансирования. Тогда я обратил внимание на нюансы выстраивания им отношений с игроками, и в будущем мне это пригодилось. Когда в «Жемчужине» не платили зарплаты, а клуб был близок к банкротству, я вспомнил Лева и действовал без паники.

— Предполагали тогда, что он построит такую карьеру в сборной Германии?

— Я не предполагал, но прекрасно видел его огромный потенциал. Ведь несмотря на все проблемы, в тот год мы стали чемпионами Австрии.