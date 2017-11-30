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Рейнгольд ждет извинений «Зенита» перед болельщиками

30 ноября 2017, 10:45
11

Бывший футболист сборной СССР Валерий Рейнгольд считает, что в предстоящем матче 19-го тура РФПЛ «Зенит» должен извиниться перед своими болельщиками, обыграв «Урал».

«Зенит» должен реабилитироваться, это тот момент, когда зенитовцы должны попросить прощения у болельщиков. «Простите нас, вот так случилось в Москве, напортачили, теперь вернем». «Зенит» должен забить три мяча при полном стадионе дома. При этом жду, что настрой будет отменный, а Манчини должен стать посерьезнее», – заявил Рейнгольд.

Матч 19-го тура РФПЛ «Зенит» – «Урал» состоится в субботу, 2 декабря, в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Рейнгольд Валерий
Комментарии (11)
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1512029392
ВО КАК извинится перед болелами победы команде пожелал и тренеру серьёзности ВСЕ 3 КИТА ПОСТАВИЛ ВО ГЛАВУ
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ЮНик
1512030974
Реабилитация "Зенита" была бы ещё более яркой и убедительной в голевом отношении, если бы после фиаско в Москве вместо мощного "Урала" в Питер приехала бы команда ветеранов ЖЭУ №4 из г. Урюпинска. Хотя до конца не уверен...)))
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Федорыч-НН
1512033179
"Бывший футболист сборной СССР ...". А журналист не лишака (на грудь) хватил. Рейнгольд не провел НИ ОДНОГО матча за сборную СССР. В те годы (начало-середина 60-х) за сборную играли нападающие повыше классом (Иванов, Численко, Месхи, Метревели и др.). И что значит НАПОРТАЧИЛИ??? Себе что-ли мячи привезли? По моему, Спартак очень сильно сыграл и добился заслуженной, трудовой победы.
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Князев
1512033252
За что извиняться??? Просто Спартак был сильнее. Кто то должен был проиграть, а кто то выиграть. Реванш состоялся.
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gennadiy
1512037558
Давай уж с Торпедо Магадан, что ж с Уралом то...
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shinnik
1512037620
перед санитарами своими извинись сначала.. опять покусал....
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momwig_
1512039329
Они так портачат уже матчей шесть... но нам ещё надо их обгонять, так что пусть до весны с извинениями подождут.
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Garrincha58
1512042288
как бы самим не пропустить три да кому там забивать Кокошка свой годовой план уже перевыполнил на два года вперед а больше и некому
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овертайм
1512113613
вперед Урал! нужно брать реванш за ссыкливую судейскую победу бомжей на открытии баклан арены!!!
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