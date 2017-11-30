Рейнгольд ждет извинений «Зенита» перед болельщиками

Бывший футболист сборной СССР Валерий Рейнгольд считает, что в предстоящем матче 19-го тура РФПЛ «Зенит» должен извиниться перед своими болельщиками, обыграв «Урал».

«Зенит» должен реабилитироваться, это тот момент, когда зенитовцы должны попросить прощения у болельщиков. «Простите нас, вот так случилось в Москве, напортачили, теперь вернем». «Зенит» должен забить три мяча при полном стадионе дома. При этом жду, что настрой будет отменный, а Манчини должен стать посерьезнее», – заявил Рейнгольд.

Матч 19-го тура РФПЛ «Зенит» – «Урал» состоится в субботу, 2 декабря, в 19:00 по московскому времени.