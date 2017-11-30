Десайи: «России придется бороться коллективно»

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи считает, что у сборной России есть шансы побеждать на предстоящем чемпионате мира только за счет коллективных действий, так как в команде нет ярких звезд.

«Сегодня у вас нет такой сильной индивидуальности, какой был Александр Кержаков, который в любую секунду мог бы изменить ход матча. Так что вам придется бороться коллективно. Ваш тренер должен подобрать нужную тактику под каждого соперника. Думаю, у него для этого достаточно мастерства. И, конечно, не помешает немного удачи. На жеребьевке в том числе.

Первые матчи будут решающими. Франции в 98-м помогала поддержка болельщиков. Я помню, как нас вдохновили зрители с самого первого матча против ЮАР. Давление, которое было на старте, как рукой сняло», – сказал Десайи.

В ближайшую пятницу, 1 декабря, в Государственном кремлевском дворце состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира-2018. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.