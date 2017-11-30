«Гремио» третий раз в своей истории выиграл Кубок Либертодорес

Состоялся ответный финальный матч Кубка Либертодорес, в котором «Гремио» на выезде обыграл «Ланус». Игра завершилась со счетом 2:1. Один из мячей в составе победителей забил нападающий Луан, который летом мог оказаться в «Спартаке». Напомним, что первая игра завершилась также победой команды из Порту-Алегри – 1:0.

«Гремио» выиграл Кубок Либертадорес в третий раз в своей истории.

Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч

Ланус (Аргентина) – Гремио (Бразилия) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Фернандинью, 27; 0:2 – Луан, 42; 1:2 – Санд, 72 – с пенальти.

Первый матч – 0:1.