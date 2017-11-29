Гилерме: «Не ожидал, что так быстро буду восстанавливаться от травмы»

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал о ходе восстановления после травмы. По словам футболиста, реабилитация идет с опережением графика.

Из-за повреждения сухожилия прямой мышцы бедра вратарь не поможет московской команде до конца года.

«У меня был полный разрыв прямой мышцы бедра. Я был у врача в Финляндии, мне сказали, что восстановление при такой травме обычно занимает от шести до восьми недель. Я довольно быстро прогрессирую – даже сам не ожидал, что так будет.

Постараюсь восстановиться за минимально возможный срок, но до перерыва осталось всего две игры. Не думаю, что успею сыграть. Рисковать не хочется. На сборах уже точно буду», – сказал Гилерме.