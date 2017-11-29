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  • Президент «Локомотива»: «Абсолютно не беспокоит возвращение «Спартака» в чемпионскую гонку»

Президент «Локомотива»: «Абсолютно не беспокоит возвращение «Спартака» в чемпионскую гонку»

29 ноября 2017, 18:46
24

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал лидерство московского клуба в турнирной таблице РФПЛ нынешнего сезона.

На данный момент железнодорожники занимают первое место, имея шестиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– Во время полета домой командир корабля объявил, что «Спартак» победил «Зенит». Ваша реакция?

– Конечно, все обрадовались. «Зенит» был нашим основным преследователем на тот момент, и им и остается. Понятно, что результат этой игры нас очень интересовал, и, в принципе, нас устраивали все три исхода. Хотя, победа «Спартака» была самым предпочтительным вариантом.

– То есть возвращение «Спартака» в чемпионскую гонку вас не беспокоит?

– Абсолютно. Вторая часть чемпионата в любом случае будет интенсивной, зрелищной и привлекательной для зрителей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Геркус Илья
Комментарии (24)
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oyabun
1511970789
А зря вы так спокойны и безмятежны. Щаз мы как разгонимся... )))
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Спартач_навсегда
1511971085
ну-ну,посмотрим ,как вы в мае запоете)
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VVM1964
1511971731
А И ВЕРНО , ЧЕГО БЕСПОКОИТЬСЯ ТО - СКОРО ПЕРЕРЫВ , ДО ПЕРЕРЫВА ВРЯД ЛИ КТО ДОГОНИТ .
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insider_retro
1511972510
Будущие события и итоговый результат имеют основой дела минувших дней!.. Каждое потерянное очко потом будет с сожалением вспоминаться... "Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня!.." (Махатма Ганди)
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movie
1511972902
кондуктор, нажми на тормоза. мы уже близко!
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OfaZavr
1511973551
ну это пока не беспокоит, не успеете оглянуться как мы будем уже рядом))
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Полная Канистра
1511973869
весной все другие будут и этот кураж локо сегодня может улетучится мгновенно так что лучше празднуйте зимой с малыми медалями другого раза может и не быть Хотя всё может быть что и вы можете взять не иключено
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Опорник84
1511974377
Бойтесь, Спартак уже рядом, на пятки наступает!
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nljomrq1g
1511990719
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://wq.lt/wEhjy
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srg38
1512020301
Выигрывайте матчи и ваще пох будет че там кто там как играет и кто там кого обыгрывает и возвращается в чемпионскую гонку))
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