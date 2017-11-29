Президент «Локомотива»: «Абсолютно не беспокоит возвращение «Спартака» в чемпионскую гонку»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал лидерство московского клуба в турнирной таблице РФПЛ нынешнего сезона.

На данный момент железнодорожники занимают первое место, имея шестиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– Во время полета домой командир корабля объявил, что «Спартак» победил «Зенит». Ваша реакция?

– Конечно, все обрадовались. «Зенит» был нашим основным преследователем на тот момент, и им и остается. Понятно, что результат этой игры нас очень интересовал, и, в принципе, нас устраивали все три исхода. Хотя, победа «Спартака» была самым предпочтительным вариантом.

– То есть возвращение «Спартака» в чемпионскую гонку вас не беспокоит?

– Абсолютно. Вторая часть чемпионата в любом случае будет интенсивной, зрелищной и привлекательной для зрителей.