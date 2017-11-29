Отец Неймара не исключил переход своего сына в «Реал»

Отец Неймара, представляющий интересы своего сына в качестве агента, не стал опровергать информацию о возможном переходе футболиста в «Реал».

«В футболе ситуация быстро меняется. На сегодня мы не думаем об этом, но я не могу сказать о том, что будет через 5-6 лет. У него длительный контракт с «ПСЖ», куда он только перешел. Во Франции Неймар находится всего три месяца, а вы предлагаете уже говорить о переходе. На такие вещи сложно ответить.

Знаю, что он не планирует покидать Европу. Наша задача – продолжать играть в Европе, куда мы всегда стремились.

Может, через несколько лет он и отправится в «Палмейрас», «Фламенго» или «Сантос», но сейчас все это лишь обычные слухи», – заявил отец футболиста.

Напомним, ранее появилась информация, что Неймар может перейти в «Реал» по окончании контракта Криштиану Роналду