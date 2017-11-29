Гвардиола не собирается продавать Мангала

В «Манчестер Сити» не рассматривают вариант продажи защитника Эльякима Мангала.

«Мангала является футболистом с большим опытом. Я впечатлен его работой на тренировках. У него есть особые качества, которые полезны в Англии.

В ближайшее время мы будем использовать его на поле, он нужен «Сити» и останется в команде», – приводит слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Sky Sports.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел в составе «Сити» лишь шесть матчей во всех турнирах. Ранее сообщалось, что игрок может оказаться в «Интере».