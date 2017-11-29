Широков: «Локомотив» – точная копия прошлогоднего «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал некоторые качества «Локомотива» в текущем сезоне, которые делают железнодорожников явным фаворитом Премьер-лиги текущего розыгрыша.

«На данный момент фаворит чемпионата – это «Локомотив». Дело не только в таблице. Шесть очков – хорошее преимущество, но недостаточное для гарантированного золота, и предыдущие годы – яркое тому подтверждение. «Локо» сейчас показывает самую стабильную и качественную игру.

«Локомотив» – это действительно копия прошлогоднего «Спартака». Ничего не напоминает победа над «СКА-Хабаровском» на последних минутах? Но важно понимать, что везение достигается путем тренировок. «Локомотиву» ведь не просто так фартит. Так что первое место футболисты «Локо» заслужили», – сказал Широков.

Напомним, что после 18-ти туров «Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ с 39-ю очками.