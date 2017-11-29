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  • Широков: «Локомотив» – точная копия прошлогоднего «Спартака»

Широков: «Локомотив» – точная копия прошлогоднего «Спартака»

29 ноября 2017, 09:15
45

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал некоторые качества «Локомотива» в текущем сезоне, которые делают железнодорожников явным фаворитом Премьер-лиги текущего розыгрыша.

«На данный момент фаворит чемпионата – это «Локомотив». Дело не только в таблице. Шесть очков – хорошее преимущество, но недостаточное для гарантированного золота, и предыдущие годы – яркое тому подтверждение. «Локо» сейчас показывает самую стабильную и качественную игру.

«Локомотив» – это действительно копия прошлогоднего «Спартака». Ничего не напоминает победа над «СКА-Хабаровском» на последних минутах? Но важно понимать, что везение достигается путем тренировок. «Локомотиву» ведь не просто так фартит. Так что первое место футболисты «Локо» заслужили», – сказал Широков.

Напомним, что после 18-ти туров «Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ с 39-ю очками.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Широков Роман
Комментарии (45)
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Dimonadze
1511939418
Копия? В каком смысле? Это только про везение и первое место? В остальном это разные команды, с разным стилем игры. Я про сегодняшний Локо и прошлогодний Спартак.
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bset
1511939564
Да странно это все слышать про везение. Ладно один момент, но когда из матча в матч "везет", это уже по-другому называется. Могло нам, армейцам, повезти в домашнем матче с Базелем? Да не могло, потому что ударов в створ ноль. Там просто нечему было заскакивать. Это я к тому, что везет сильнейшим.
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RedWhiteFans2
1511940736
Как можно анализировать в футболе опираясь на статистику а говорить об игровых принципах. Недалекий человек этот Широков.
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Sanloko
1511940866
любое сравнение со свиньями - это унижение, тут Широков очень тонкий троллинг провёл
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BRO_football
1511942249
Локомотив и Спартак по поведению похожи. И те, и те в годы чемпионства обсирали ЦСКА и Зенит считая себя лучше их. Хотя сами всего то выиграли один чемпионат России за последние 15 лет.
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momwig_
1511943534
Спартак на последних минутах голы не с пенальти забивал... Слишком слабый критерий для определения схожести. Да и стиль игры совсем разный.
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Igor Belousov
1511944075
локо не будет чемпионом
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Опорник84
1511949382
Локомотив не играет,а вымучивает очки! А Спартак показывал неплохую игру и в этом чемпионате команда играет в атакующий футбол!
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Сибирь за Спартак
1511950333
Копия не бывает лучше оригинала и в первом матче после перерыва это будет показано.
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Одинокий волк Маквейд
1511951720
Паровоз симпатично пыхтит, фарт у них просто дикий, пусть на Новый год порадуются, но титул зимнего чемпиона - их потолок, весной Спартак все расставит как должно быть.
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