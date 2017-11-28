Рохо заявил, что Ибрагимович не хочет ехать в Россию на ЧМ-2018

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо рассказал, что призывает своего партнера Златана Ибрагимовича поехать в составе сборной Швеции на чемпионат мира-2018. Скандинав отказывается.

«Я говорю Златану, что он должен ехать на ЧМ, раз его сборная туда вышла. Он почему-то не хочет. На мой взгляд, Ибрагимович обязательно должен помочь шведам. Считаю Златана феноменальным футболистом. Это зверь, который хочет только побеждать», – сказал Рохо.

Ибрагимович в 2016 году решил остановить выступления за сборную Швеции.