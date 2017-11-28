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  • Червиченко: «Все, что показал «Зенит» против «Спартака» – дурные навесы, не позволившие Селихову замерзнуть»

Червиченко: «Все, что показал «Зенит» против «Спартака» – дурные навесы, не позволившие Селихову замерзнуть»

28 ноября 2017, 15:34
35

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя победу красно-белых над «Зенитом» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ, заявил, что все, что смогли показать петербуржцы на «Открытие Арене» – это глупые навесы, которые лишь размяли спартаковского голкипера Александра Селихова. При этом Червиченко отметил, что, несмотря на итоговый счет, нельзя говорить о полном преимуществе в игре подопечных Массимо Карреры.

«Не скажу, что вчера «Спартак» был намного сильнее «Зенита». Если посмотреть на итоговый счет, то получается – да. А по ходу игры – не уверен, что спартаковцы превзошли питерский клуб на всех участках поля и по всем компонентам. В чем «Спартак» точно выиграл, так это в валянии на газоне в последние 20 минут. В принципе игра была вполне хорошая и достойная. На загляденье были мячи: первый, второй. Хотелось уже петь какие-то хвалебные оды, но абсолютно не украшающие команду стенания на газоне смазали все впечатление. Чемпион не должен так вымучивать победу. Скажем так, вчерашний результат больше на руку «Локомотиву»: он получил то, о чем мечтал.

Акции Роберто Манчини резко падают в России. «Зенит» в принципе не знает, что делать на поле. У команды две ситуации: либо игроки атакующей группы, которые должны просто заканчивать голевые комбинации, – Кокорин, Дзюба – начинают мучительно пытаться вырвать мяч в середине поля и скреативить что-то самостоятельно, либо эти дурные навесы, которые хорошего вратаря в воротах соперника, такого как Селихов, успевающего и кофейку попить, и газету почитать, заставляют выйти и перехватить эту передачу, а затем снова спокойно отдыхать. Все, что мы увидели вчера в исполнении зенитовцев, – дурные навесы, которые позволили Селихову не замерзнуть», – сказал Червиченко.

После 18-ти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка и отставая от лидера «Локомотива» на шесть баллов. «Спартак» располагается на четвертой строчке. Набрав 31 очко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (35)
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insider_retro
1511872880
Думаю, что Червиченко не прав... Болельщики в общем признают, что Зенит был хорош, но Спартак оказался более изворотлив и инициативен!!..))
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Алекc
1511873098
идиот червяк.. стенания футболистов на газоне... Комбарову вообще ребро сломали
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Полная Канистра
1511873662
тебе бы все переломать интересно сколько бы ты пролежал
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oyabun
1511874784
Чушь какую то написал. Зенит играл сильно и достойно - вместо 3:1 волне могло получиться и 2:2. И про валяния на газоне спартаковцев - полная ерунда. Некоторая затяжка времени была, но такая как у всех побеждающих команд. Не более. А то что реально выложились на поле до спазм в мышцах, так попробовал бы сам так поработать не языком, а побегать 90 мин. в тяжелейшей игре.
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SPACE TRUCKIN
1511875252
зенит прессовал какое то время - спартачи подустали и поэтому в конце ноги не держали уже... выстояли и забили - что ещё нужно!? но на концовки матчей - болезнь этого сезона - Спартак действительно не хватает...есть о чём подумать Каррере...
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Пастырь
1511875283
Это он про какое валяние говорит. Когда Комбарову ребро сломали или когда "рисунок" Ригони на газоне валялся, держась за лицо.
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Сержтир
1511884097
Мне кажется это не справедливое замечание обе команды показали красивый футбол побольше бы таких матчей.
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OfaZavr
1511884152
бред сказал, как будто игру даже не смотрел все не по делу. Зенит играл очень хорошо, давил во втором тайме и мог сравнять ну а про валяния Спартака вообще смешно особенно учитывая какую травму Комбаров получил.
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Обер-КанцлерЪ
1511890650
Мне кажется Червиченко или какойто другой матч смотрел, или вобще ничего в футболе не понимает! Обе команды рубились на максимуме возможностей, комментатор был прав - матч был на уровне лидеров АПЛ! Просто Спартаку повезло больше, а Зениту кончини мешал как мог своей "тактикой" и Дзюбой (как он ещё умудрился Ерохина не выпустить - удивительно) !
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мы_не_рабы
1511893965
Ну как же без "обиженного"? А валяние на газоне - это вообще нечто! Может быть "обиженный" перепутал аргентинцев с Комбаровым? И не знает о переломе? Думаю, если бы ему так засадили локтем в шею и коленом в ребро, да ещё с разбега в прыжке, то он точно на себе прочувствовал каково это, валяния и стенания. Правда этого жирного хряка тяжело будет пробить. "обиженный", бывший владелец, как всегда, в своём репертуаре - если помоев не выльет на Спартак - так ему не спится и не живётся. Бедненький!
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