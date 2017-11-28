Червиченко: «Все, что показал «Зенит» против «Спартака» – дурные навесы, не позволившие Селихову замерзнуть»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя победу красно-белых над «Зенитом» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ, заявил, что все, что смогли показать петербуржцы на «Открытие Арене» – это глупые навесы, которые лишь размяли спартаковского голкипера Александра Селихова. При этом Червиченко отметил, что, несмотря на итоговый счет, нельзя говорить о полном преимуществе в игре подопечных Массимо Карреры.

«Не скажу, что вчера «Спартак» был намного сильнее «Зенита». Если посмотреть на итоговый счет, то получается – да. А по ходу игры – не уверен, что спартаковцы превзошли питерский клуб на всех участках поля и по всем компонентам. В чем «Спартак» точно выиграл, так это в валянии на газоне в последние 20 минут. В принципе игра была вполне хорошая и достойная. На загляденье были мячи: первый, второй. Хотелось уже петь какие-то хвалебные оды, но абсолютно не украшающие команду стенания на газоне смазали все впечатление. Чемпион не должен так вымучивать победу. Скажем так, вчерашний результат больше на руку «Локомотиву»: он получил то, о чем мечтал.

Акции Роберто Манчини резко падают в России. «Зенит» в принципе не знает, что делать на поле. У команды две ситуации: либо игроки атакующей группы, которые должны просто заканчивать голевые комбинации, – Кокорин, Дзюба – начинают мучительно пытаться вырвать мяч в середине поля и скреативить что-то самостоятельно, либо эти дурные навесы, которые хорошего вратаря в воротах соперника, такого как Селихов, успевающего и кофейку попить, и газету почитать, заставляют выйти и перехватить эту передачу, а затем снова спокойно отдыхать. Все, что мы увидели вчера в исполнении зенитовцев, – дурные навесы, которые позволили Селихову не замерзнуть», – сказал Червиченко.

После 18-ти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка и отставая от лидера «Локомотива» на шесть баллов. «Спартак» располагается на четвертой строчке. Набрав 31 очко.