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  • Один из болельщиков ЦСКА обвиняется казанской полицией в вандализме

Один из болельщиков ЦСКА обвиняется казанской полицией в вандализме

27 ноября 2017, 17:25
4

Правоохранительные органы Казани возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм) в отношении одного из болельщиков ЦСКА в день матча 18-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0).

Сообщается, что 16-летний поклонник армейцев разрисовал стены в одном из домов столицы Татарстана.

Еще один фанат красно-синих был задержан за использование файера. На 22-летнего жителя Ульяновска наложен штраф в размере 5 тысяч рублей и запрет на посещение официальных спортивных мероприятий в течение двух лет.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (4)
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himik2-62
1511819303
этож сколько спартачей сегодня сегодня отлучат от футбола.если пымают
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FaTeK1945ru
1511849438
...в Москве на матчах жгут файера,вывешивают банеры с не цензурной лексикой а телевидение и комментаторы стыдливо не замечают эти безобразия.Зато видят в Казани всё,чего нормальные люди не видят,потом учто нарушений НЕТ. А Рубин и его тренер Бердыев будут в фаворе,-дайте время...
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ВАХА ZOV
1511852493
У нас в Казани не забалуешь.
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Rainmaker
1511859904
Что нарисовал-то?
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