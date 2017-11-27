Один из болельщиков ЦСКА обвиняется казанской полицией в вандализме

Правоохранительные органы Казани возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм) в отношении одного из болельщиков ЦСКА в день матча 18-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0).

Сообщается, что 16-летний поклонник армейцев разрисовал стены в одном из домов столицы Татарстана.

Еще один фанат красно-синих был задержан за использование файера. На 22-летнего жителя Ульяновска наложен штраф в размере 5 тысяч рублей и запрет на посещение официальных спортивных мероприятий в течение двух лет.