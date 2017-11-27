Манчини считает себя причастным к успехам «Интера» в нынешней Серии А

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считает, что является причастным к текущим успехам «Интера», который специалист возглавлял с ноября 2014 по август 2016 года. В нынешнем розыгрыше Серии А «нерадзурри» после 14-ти туров располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера «Наполи» на два очка.

«Я счастлив за «Интер». Знал, что результат – всего лишь вопрос времени. Многие из нынешних игроков пришли в команду, когда я был у руля. Мы собрали важный состав: Брозович, Миранда, Перишич и даже Кондогбиа являются одними из лучших в Серии А в этом сезоне.

Сожалею ли я об уходе? Нет. Иногда нужно иметь достоинство. И если все идет не так, нужна смелость, чтобы что-то изменить.

Борьба за скудетто? Она будет между теми командами, которые находятся сейчас наверху турнирной таблицы, если они продолжат оставаться там. «Ювентус»? Он никогда не умирал», – сказал Манчини.