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  • Джикия: «Если каждый будет заниматься своим делом, то победим «Зенит». Сто процентов»

Джикия: «Если каждый будет заниматься своим делом, то победим «Зенит». Сто процентов»

26 ноября 2017, 21:39
19

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями о предстоящем матче Премьер-лиги против «Зенита».

«С первой тренировки в «Спартаке» чувствовал, что это моя команда. Сейчас все в наших руках и ногах. Выложимся полностью, чтобы добиться успеха. Оставшиеся в ноябре и декабре игры очень важны.

Да, в следующем году будут еще матчи. Но сейчас играем с «Зенитом», ЦСКА, «Ливерпулем»… И тульский «Арсенал» нельзя сбрасывать со счетов. Нам нужно набрать как можно больше очков.

Уже в понедельник встречаемся с «Зенитом». Думаю, если каждый в матче будет заниматься своим делом и отдаст на поле все силы, то сумеем победить. Сто процентов», – сказал Джикия.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» состоится завтра, в 19:30, на стадионе «Открытие Арена». «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джикия Георгий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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raritet
1511721828
Не исключено. По составу Спартак сильнее всех , а как пойдет на поле-это уже совсем другой вопрос. Зениту не хватает пока много чего. Во всех линиях пока есть проблемы.
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oyabun
1511722144
Главное поменьше болтать и побольше тренироваться, Георгий. И тогда не придется гадать по поводу результата предстоящего матча. Дома просто обязаны побеждать и реабилитироваться за гостевое поражение.
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FCSM#REDWHITE#
1511722719
давай родной зажигай свой горячую кровь!!!!
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Опорник84
1511722922
Зенит укомплектован хорошо и умеет играть в футбол! Но очень надеюсь на победу своего любимого Спартака!
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Спартач_навсегда
1511723369
ждем и верим в победы,Жор!!!сделайте это и мы простим вам оплошность с Морибором,вперед Спартак!!!
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insider_retro
1511723475
Принципиальный поединок!.. Одной самоотдачи и деловой активности будет мало... Зенит хорош, но не стабилен... Спартак силён, но в концовках не убедителен... Завтра - от слов к делу!! А заявления на потом!!..
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Полная Канистра
1511723689
МЫ ВСЕ НАДЕЕМСЯ НА ВАШУ ПОБЕДУ
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SPACE TRUCKIN
1511761612
ну,Георгий,с нами бог! Удачи !
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1511769220
Нужно приземлить газпромовских лизоблюдов.
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OfaZavr
1511769431
вот такой настрой и сохраняйте до финального свистка, нельзя ни в каких моментах расслабляться и ошибаться, тогда точно победим.
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