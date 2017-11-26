Джикия: «Если каждый будет заниматься своим делом, то победим «Зенит». Сто процентов»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями о предстоящем матче Премьер-лиги против «Зенита».

«С первой тренировки в «Спартаке» чувствовал, что это моя команда. Сейчас все в наших руках и ногах. Выложимся полностью, чтобы добиться успеха. Оставшиеся в ноябре и декабре игры очень важны.

Да, в следующем году будут еще матчи. Но сейчас играем с «Зенитом», ЦСКА, «Ливерпулем»… И тульский «Арсенал» нельзя сбрасывать со счетов. Нам нужно набрать как можно больше очков.

Уже в понедельник встречаемся с «Зенитом». Думаю, если каждый в матче будет заниматься своим делом и отдаст на поле все силы, то сумеем победить. Сто процентов», – сказал Джикия.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» состоится завтра, в 19:30, на стадионе «Открытие Арена». «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этой встречи.