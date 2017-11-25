Гетце забил гол впервые за 344 дня

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце отметился забитым мячом в матче 13-го тура Бундеслиги против «Шальке-04» (4:4).

Для хавбека этот гол стал первым за последние 344 дня. Из-за проблем с метаболизмом игрок пропустил около полугода.

В нынешнем сезоне Гетце провел за «Боруссию» в Бундеслиге 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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