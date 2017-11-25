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    • Матч года от «Боруссии» и «Шальке»! Такое невозможно повторить

    Матч года от «Боруссии» и «Шальке»! Такое невозможно повторить


    4.4
    Голосов: 5
    25.11.2017 18:20
    Уже в первом тайме дортмундцы уничтожили «Шальке», но потом упустили победу.

    За 25 минут в ворота «Шальке» влетели сразу четыре мяча. И во всех из них можно найти признаки вернувшейся фортуны. В спорном эпизоде с первым мячом от Обамеянга судья Айтекин встал на сторону «Боруссии». Во втором голе Дортмунду помог Стамбули, срезавший мяч в свои ворота. Гетце и Геррейру били так, что вратарь «Шальке» не имел вообще никаких шансов. Пережить такое потрясение сложно любой команде.

    Для Обамеянга гол в ворота «Шальке» стал 96-м в Бундеслиге. Этот мяч сделал его лучшим африканским бомбардиром в истории турнира. Главному тренеру «Шальке» на 33-й минуте пришлось проводить двойную замену. На поле наконец-то вышел вернувшийся после травмы Горецка. «Шальке» проигрывал «Боруссии» на всех участках поля, а трибуны гнали любимую команду забивать еще.

    «Шальке» за первый тайм создал только два момента. Оба возникли после ошибок Топрака, но их запорол Коноплянка. А в начале второй половины Айтекин отменил гол гостей. Видеоповтор показал, что Налдо забивал из офсайда. Игроки «Шальке» в итоге все равно отличились четырежды. Бургшталлер, Арит и Калиджури и все тот же Налдо спасли «Шальке» от поражения. Дортмундцы заканчивали игру в меньшинстве, когда красную карточку умудрился получить Обамеянг.

    Ни разу в истории противостояния этих команд дерби не заканчивалось с подобным счетом 4:4. Но теперь это случилось!

    Матч получился горячим и эмоциональным:

    Немного фото с игры:

    Реакция на происходившее в первом тайме:

    Шутки от «Шальке» пошли при счете 0:3, но быстро закончились.

    Потом за команду шутил уже результат.

    Радость главного тренера.

    И еще немного радости.

    Рекордный результат в дерби этих команд – победа со счетом 7:0. Сегодня разгрома не получилось, но от этого выиграли все.

    «Боруссия» стала ужасной. На это невозможно смотреть

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
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    Комментарии (17)
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    DOCTOR PENALTY
    1511629782
    ЭТО БЫЛА СКАЗКА!!! Урок мотивации, смотреть перед игрой.
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    kachan63
    1511632252
    "Матч года от «Боруссии» и «Шальке»! Такое невозможно повторить" Враньё! Это уже было! Это немцы повторили шестилетней давности результат. Ньюкасл Юнайтед 4 - 4 Арсенал 05.02.2011 (Аршавин А.) Уолкотт Т. 3' (Аршавин А.) Джуру Й. 4' (Уолкотт Т.) Ван Перси Р. 10' (Санья Б.) Ван Перси Р. 26' После первого тайма 0 - 4 в пользу "Арсенала". А потом... 69' Бартон Дж. (Пенальти) 75' Бест Л. (Энрике Х.) 83' Бартон Дж. (Пенальти) 88' Тиоте Ш. В общем, весёлый матч получился. Так что сегодня было повторение пройденного.
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    frankchi
    1511636651
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    the best of spartak
    1511636814
    ДАААА! ПОСЛЕ ТАКОГО ДАЖЕ СПАРТАК ОТДЫХАЕТ УПУСКАЯ СВОИ КАЗАЛОСЬ БЫ ОЧЕВИДНЫЕ ПОБЕДЫ!
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    Sergil
    1511637046
    Коммент Ссанникова могли бы и не выкладывать, все знают что он придурочный)
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    Кlaksvikar Ittrotarselag
    1511643735
    Чемодан, вокзал, Амстердам. Бошу - хана.
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    TUMS
    1511644733
    Обалденный матч!
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    Superviser77
    1511662321
    Это было нечто. Немцы как всегда отжигают! !!
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    Rainmaker
    1511689982
    Наши бы так бились...
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    Чуни Муни
    1511701719
    Это было НЕЧТО, в хорошем смысле.
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