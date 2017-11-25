Вратарь «Челси» Тибо Куртуа попал в сферу интересов «Реала».

Мадридский клуб продолжает поиски голкипера. Ранее рассматривалась кандидатура вратаря «Атлетика» из Бильбао Кепа Ариссабалага, однако «сливочные» считают, что он слишком молодой для клуба (23 года) и не успеет быстро адаптироваться к тренировочному процессу.

Куртуа все еще не продлил соглашение с «Челси». Оно истекает летом 2019 года.

Главный тренер «синих» Антонио Конте заявил, что подписание нового контракта с игроком — задача руководства клуба.