«Зенит» вновь интересуется Набиуллиным

Защитник казанского «Рубина» Эльмир Набиуллин может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените». Об этом рассказал комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Зенит» активно интересуется Набиуллиным. Летом были по этому поводу серьезные переговоры, но в итоге «Зенит» выбрал Миху Мевлю. Тогда у петербуржской команды была проблема с центральным защитником, а сейчас им нужен Набиуллин. Вполне возможно, что зимой этот трансфер свершится», – сказал журналист.

Сам игрок подтверждал, что к нему есть интерес из Санкт-Петербурга.