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«Зенит» вновь интересуется Набиуллиным

25 ноября 2017, 00:08
20

Защитник казанского «Рубина» Эльмир Набиуллин может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените». Об этом рассказал комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Зенит» активно интересуется Набиуллиным. Летом были по этому поводу серьезные переговоры, но в итоге «Зенит» выбрал Миху Мевлю. Тогда у петербуржской команды была проблема с центральным защитником, а сейчас им нужен Набиуллин. Вполне возможно, что зимой этот трансфер свершится», – сказал журналист.

Сам игрок подтверждал, что к нему есть интерес из Санкт-Петербурга.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Набиуллин Эльмир
Комментарии (20)
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DOCTOR PENALTY
1511558520
Эльмир, включи мозги.
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XaXatyn
1511559059
Игрок хороший , но что с ним может в Зените стать все знают!
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84aivengo
1511562576
чтобы на скамейку определить ?
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filosof sparty
1511563046
Я бы его в Спартаке посмотрел с удовольствием
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Asbjorn
1511563239
Набиултину бы в европу ехать,там хоть и сложнее будет ,но класс команд выше,прогрессировать будет быстрее,если будет вкалывать,а зенит хоть и классная команда,но наш чемпионат не такой уж и сильный и зачастую игроки перестают у нас развиваться
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a-rakhmatov
1511576362
Игра Рубина оставляет желать лучшего, даже Курбан Бекиевич не может улучшить ситуацию и Эльмиру действительно надо расти, но в Зените он зачахнет на скамейке запасных и если переходить, то лучше в Локо, Спартак или в ЦСКА
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Garrincha58
1511584325
очередной затык из за лимита так как Кришито сваливает
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Joko21
1511594806
если только Зенит предложит неплохие деньги за него. В противном случае, Рубин врятли его отпустит
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OfaZavr
1511596153
чтобы еще одному нормальному игроку карьеру испортить.
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Полная Канистра
1511605910
а Рубин что в лидерах идет западло ему сейчас игроками разбрасывать
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