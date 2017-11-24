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  • Представитель «Динамо»: «Футболисты, похоже, не будут подавать в суд из-за задолженностей»

Представитель «Динамо»: «Футболисты, похоже, не будут подавать в суд из-за задолженностей»

24 ноября 2017, 12:21
3

Заместитель председателя общества «Динамо» Сергей Федоров рассказал о ситуации с задолженностью по зарплатам перед футболистами.

«Как только появится возможность, погасим долги. Конечно, приоритет – это зарплата. Получение запрета на регистрацию новичков из-за обращения футболистов в арбитраж вполне возможно. Но, слава богу, большинство футболистов относится с пониманием к ситуации. Мы как новое руководство делаем всe, чтобы выплатить эти деньги.

Мы выполняем обязательства за тех людей, которые их дали, дали финансовые гарантии и их не выполнили. Футболисты — ребята разумные и понимают, что новое руководство к этой ситуации не имеет никакого отношения. Они терпеливо и с пониманием ко всему относятся, поэтому не идут в суд и, похоже, делать этого и не будут.

Видят, что мы стараемся. Если бы у них не было надежды, наверное, подали бы все жалобы», — сказал Федоров.

В октябре «Бомбардир» писал о том, что долги клуб перед игроками не будут погашены до зимы.

После 17-ти туров чемпионата России команда Дмитрия Хохлова занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (3)
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серега кашин
1511519869
пред идущее руководство динамо обещало тоже самое
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FanatSerj
1511521464
Это конечно не гарантия результатов, но пока у клуба не появится какой то определенный хозяин (человек), который вкладывает личные бабки такая байда будет продолжаться до полного развала клуба перманентного ФНЛ, а то и ниже. Уж больно много соблазно пилять чужие деньги.
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alex1951
1511556381
В таком случае пусть всей кодлой перебираются в Эстонию ,здесь хоть 3 штуки евросов гарантировано вместе с Еврокубками!)))
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