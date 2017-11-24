«Тосно» ждет официального предложения по трансферу Заболотного

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко опроверг информацию о продаже в ближайшее время нападающего Антона Заболотного. По его словам, в клуб официально на данный момент не обращался ни один потенциальный покупатель.

«Никаких конкретных предложений по Антону в письменном виде не поступало. Когда будут уже какие-то официальные предложения, можно будет о чем-то говорить. А так – пока только слухи.

Не собираемся отдавать Заболотного зимой просто так, он нам тоже очень нужен. Первому попавшемуся клубу на его условиях мы, конечно же, Антона не отдадим. Должна сложиться ситуация так, чтобы выгодно было всем сторонам – и нам, и потенциальному покупателю, и самому Антону.

Мы не будем отдавать его в клуб, который, скажем, ему не интересен. Мы также не будет отпускать его за условно небольшие деньги во что бы то ни стало», – заявил Матюшенко.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 17 матчей в РФПЛ, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.