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«Тосно» ждет официального предложения по трансферу Заболотного

24 ноября 2017, 10:56
8

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко опроверг информацию о продаже в ближайшее время нападающего Антона Заболотного. По его словам, в клуб официально на данный момент не обращался ни один потенциальный покупатель.

«Никаких конкретных предложений по Антону в письменном виде не поступало. Когда будут уже какие-то официальные предложения, можно будет о чем-то говорить. А так – пока только слухи.

Не собираемся отдавать Заболотного зимой просто так, он нам тоже очень нужен. Первому попавшемуся клубу на его условиях мы, конечно же, Антона не отдадим. Должна сложиться ситуация так, чтобы выгодно было всем сторонам – и нам, и потенциальному покупателю, и самому Антону.

Мы не будем отдавать его в клуб, который, скажем, ему не интересен. Мы также не будет отпускать его за условно небольшие деньги во что бы то ни стало», – заявил Матюшенко.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 17 матчей в РФПЛ, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Трансферы Тосно Заболотный Антон
Комментарии (8)
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серега кашин
1511510661
за большие деньги не возьмут, а большим клубам он точно не нужен
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bset
1511510662
В ЦСКА можно было бы и вернуть. Одним россиянином больше в составе. Плюс свой воспитанник.
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Gerecht165
1511513509
Бомбардир в очередной раз отжигает в "лучших" журналистских традициях... По заголовку можно подумать, что "Тосно" сидит и ждёт, чтобы продать Заболотного, хотя по смыслу интервью всё совсем не так.
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tilvan
1511515692
в матче с Зенитом они с Марковым очень понравились. Да, не забили. Но постоянно в движении, в поиске мяча. Летом перейдут в условный Урал.
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prezent2017
1511515952
Да кому он нужен. В Тосне с Маковым получается, а в другом клубе - большой вопрос. В Зеню точно не возьмут, аналог Дзюбиньё.
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oyabun
1511528272
Зениту не нужен, в Спартаке напов хватает, в Локо тоже (скоро еще Ари подтянется). Краснодар своих воспитывает. Так что кому он нужен? Может только в ЦСКА? Если впишется в схему Гончаренко. Тосно выдает желаемое за реальность.
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