Венгер: «В матче с БАТЭ мы уже ничем не рискуем»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остался доволен выходом команды в стадию плей-офф Лиги Европы даже после поражения от «Кельна».

«То чувство, когда ты выполнил свою работу, финишируя в лидерах группы. Нам еще предстоит домашняя игра с БАТЭ, и в этом матче мы ничем не рискуем. Будем стремиться к победе. Это именно то, чего мы и хотели», – сказал Венгер.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Кельн» – «Арсенал» завершился со счетом 1:0. После этой встречи лондонцы смогли обеспечить себе выход в плей-офф турнира, учитывая ничейный счет в параллельном матче БАТЭ и «Црвены Звезды» (0:0).