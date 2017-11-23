Лига Европы. «Локомотив» обыграл «Копенгаген» и временно возглавил группу

«Локомотив» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы обыграл «Копенгаген» со счетом 2:1.
Железнодорожники набрали восемь очков и временно возглавили группу.
Лига Европы. Групповой этап. Группа F. 5-й тур
Локомотив (Россия) – Копенгаген (Дания) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 — Фарфан, 17; 1:1 — Вербич, 31; 2:1 — Фарфан, 51.
«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Пейчинович, 80), Игнатьев, Игорь Денисов, Коломейцев, Антон Миранчук (Тарасов, 74), Алексей Миранчук (Баринов, 90+2), Фернандеш, Фарфан.
«Копенгаген»: Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлессен, Квист, Вербич, Матич (Куск, 78), Хольс (Пушич, 70), Зека, Сотириу.
Предупреждения: Михалик, 63; Денисов, 85 — нет.
Источник: Бомбардир.ру