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  • Орлов — о «Спартаке»: «Хаос на поле говорит о том, что хаос и внутри команды»

Орлов — о «Спартаке»: «Хаос на поле говорит о том, что хаос и внутри команды»

23 ноября 2017, 22:23
35

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России «Спартак»«Зенит».

«Кто в лучшем состоянии подходит к игре? «Зенит». В плане психологии. Вот как «Спартак» упустил победу в матче с «Марибором»? Как Колосков сказал в сердцах, что это какое-то хаотичное движение «Спартака», особенно в конце матча – каждый бежал, куда хотел, не было наигранности в звеньях, а хаос на футбольном поле приводит к плохому. Это говорит о том, что там хаос и внутри команды.

Почему они не выполняют установку тренера? Значит, не хватает желания дать себе команду под корку свою и обязательно выполнить, выдержать, выстоять. Вот ЦСКА сейчас дает. У Гончаренко все хорошо, а у Карреры, видимо, проблемы», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 27 ноября в Москве. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что символический удар по мячу в этой игре нанесет болельщик москвичей, перенесший инсульт.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (35)
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Vantei
1511465457
Блин как эти старые маразматики зае....и сил нет ,прости господи ,лишь бы завернуть чего такого этого, где помоложе то спецы у которых еще мозги не закисли.
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insider_retro
1511465537
Психолог-дестабилизатор!.. Замесил четыре клуба и двух тренеров... Бесцеремонно!... "Молчи, или говори что-нибудь получше своего молчания!" (Пифагор)
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plehanov6
1511466084
Бомжатный комментатор! Лучше обсуждай хаос в бомжатнике. Посмотри как звездный футболист пенальти забить не в силах. Зато языком чесать умеет не хуже самого орлова!!!
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rammax fcsm
1511466174
хаос у тебя в башке, гена-идиот...
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Павелий
1511466201
Орлов, ты задолбал уже! Держи свечку и подсекай где угодно, но не лезь к нам. Единственный хаос, о котором знает весь мир - это бесконтрольное и чаще всего неоправданное вливание денег в Зенит. И я человек спокойный, но если ты ещё раз скажешь, что проблемы у Карреры, то найдётся менее уравновешенный человек, который создаст проблемы тебе.
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erma
1511466531
Вспоминается классика "Иван Васильевич, когда Вы говорите, такое впечатление, что Вы бредите"
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Вомбат
1511467098
Ничего удивительного в том, что Орлов порет чушь нет, это его обычное состояние в последние годы. Тело у него еще в порядке, а вот голова стала соображать еще хуже, чем раньше. Но как не стыдно журналистам Эха Москвы приглашать старого человека, который давно уже не блещет умом, и выставлять его на посмешище! Имейте же наконец уважение к старости!
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RedWhiteFans2
1511467588
Отправьте Орлова в ООН и поменяйте ему в мозгах одну извилину из двух которая будет автоматически заменять слово «Спартак» на слово «США», и мы всех победим.
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Doktor Dik
1511467734
маразм крепчает!!!
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vitvik
1511473537
Самый "объективный" эксперт по игре Спартака.
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