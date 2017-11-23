Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит».

«Кто в лучшем состоянии подходит к игре? «Зенит». В плане психологии. Вот как «Спартак» упустил победу в матче с «Марибором»? Как Колосков сказал в сердцах, что это какое-то хаотичное движение «Спартака», особенно в конце матча – каждый бежал, куда хотел, не было наигранности в звеньях, а хаос на футбольном поле приводит к плохому. Это говорит о том, что там хаос и внутри команды.

Почему они не выполняют установку тренера? Значит, не хватает желания дать себе команду под корку свою и обязательно выполнить, выдержать, выстоять. Вот ЦСКА сейчас дает. У Гончаренко все хорошо, а у Карреры, видимо, проблемы», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 27 ноября в Москве. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что символический удар по мячу в этой игре нанесет болельщик москвичей, перенесший инсульт.