Рабинер: «Матч ТВ» покажет игру «Зенита», а не «Локомотива»? Кое-где попутали страну со своей компанией»

Журналист Игорь Рабинер раскритиковал телеканал «Матч ТВ» за сетку трансляций.
«В матче «Зенит» – «Вардар» вообще ничего не решается. В матче «Локомотив» – «Копенгаген» решается многое.
Но в прямом эфире по «Матч ТВ» стоит «Зенит». По-моему, кое-где попутали страну со своей компанией», — написал Рабинер в своем твитере.
«Зенит» обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы. В матче с «Вардаром» санкт-петербуржцы могут обеспечить выход с первого места в группе.
«Локомотив» еще не гарантировал себе попадание в весеннюю часть турнира.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Копенгаген». Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter