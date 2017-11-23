Рабинер: «Матч ТВ» покажет игру «Зенита», а не «Локомотива»? Кое-где попутали страну со своей компанией»

Журналист Игорь Рабинер раскритиковал телеканал «Матч ТВ» за сетку трансляций.

«В матче «Зенит» – «Вардар» вообще ничего не решается. В матче «Локомотив» – «Копенгаген» решается многое.

Но в прямом эфире по «Матч ТВ» стоит «Зенит». По-моему, кое-где попутали страну со своей компанией», — написал Рабинер в своем твитере.

«Зенит» обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы. В матче с «Вардаром» санкт-петербуржцы могут обеспечить выход с первого места в группе.

«Локомотив» еще не гарантировал себе попадание в весеннюю часть турнира.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Копенгаген». Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.