Червиченко: «Игра «Спартака» с «Зенитом» может получиться веселой»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко ждет интересного футбола в предстоящем противостоянии с «Зенитом». По его словам, обе команды испытывают серьезные проблемы в обороне.

После 17-ту туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь очков.

– Теперь важный и принципиальный матч с «Зенитом».

– «Зенит» отыгрался на «Тосно» за все последние неудачи, но, думаю, команда не в лучшем состоянии. Вроде бы и тренер звездный, вроде бы дела должны идти все лучше и лучше, но как-то игра команды не впечатляет. Хотя и игроки неплохие, но как-то все это вместе собрать Манчини пока не может.

– При нынешних проблемах «Спартака» в обороне Кокорина и быстрых аргентинцев надо будет как-то сдерживать.

– У «Зенита» тоже с обороной не все в порядке. Из-за этого игра может получиться веселая. И еще один момент есть. Будогосский часто обижается на критику, но как можно на такой матч назначать Мешкова? Это даже безобразием назвать нельзя. Если кто-то думает, что вокруг все дураки и не понимают, что происходит, то это заблуждение. Не все кругом идиоты. Думаю, на этом матче Мешков еще отличится.