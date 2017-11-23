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  • Червиченко: «Игра «Спартака» с «Зенитом» может получиться веселой»

Червиченко: «Игра «Спартака» с «Зенитом» может получиться веселой»

23 ноября 2017, 07:05
6

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко ждет интересного футбола в предстоящем противостоянии с «Зенитом». По его словам, обе команды испытывают серьезные проблемы в обороне.

После 17-ту туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь очков.

– Теперь важный и принципиальный матч с «Зенитом».

– «Зенит» отыгрался на «Тосно» за все последние неудачи, но, думаю, команда не в лучшем состоянии. Вроде бы и тренер звездный, вроде бы дела должны идти все лучше и лучше, но как-то игра команды не впечатляет. Хотя и игроки неплохие, но как-то все это вместе собрать Манчини пока не может.

– При нынешних проблемах «Спартака» в обороне Кокорина и быстрых аргентинцев надо будет как-то сдерживать.

– У «Зенита» тоже с обороной не все в порядке. Из-за этого игра может получиться веселая. И еще один момент есть. Будогосский часто обижается на критику, но как можно на такой матч назначать Мешкова? Это даже безобразием назвать нельзя. Если кто-то думает, что вокруг все дураки и не понимают, что происходит, то это заблуждение. Не все кругом идиоты. Думаю, на этом матче Мешков еще отличится.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кокорин Александр Червиченко Андрей Будогосский Андрей Мешков Виталий
Комментарии (6)
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Burtaze
1511415259
для кого то весёлой...для кого то печальной....тут на чей палец муха сядет....
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mamba9090909
1511420799
Насчёт Мешкова он прав. Вообще странно, что на такой матч назначают московскую бригаду.
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Павел Амурский
1511420929
С таким судьей и административным давлением скорее печальной.
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baden69
1511423123
Чем веселей игра, тем интересней зрителям, болельщикам. Главное, чтобы судья не испортил впечатления от игры.
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APchelov
1511426727
Что касается веселья, то, сдаётся мне, это будет комедия с трагическим концом )
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1511472542
Ну если эта игра не будет весёлой, то на хрен наш чемпионат вообще нужен?
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