Вальверде хотел дать передышку Месси

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о причинах, по которым он придержал нападающего команды Лионеля Месси на скамейке запасных в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Нет, у Месси не было повреждения. Мы просто подумали, что он хоть раз может получить передышку. Плюс мы всегда исходим из того, что можем быть сильны и без него. Сегодня же он усилил игру во втором тайме.

Мы строим игру так, чтобы у тер Стегена работы много не было. Сегодня ему не пришлось часто спасать команду, но его сейв в концовке после удара Дибалы оказался решающим», – сказал после матча Вальверде.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Барселона» завершился со счетом 0:0. Месси появился на поле во втором тайме на 56-й минуте встречи.