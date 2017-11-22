Дзагоев – о голе Щенникова: «Если офсайд и был, то миллиметровый. Везет сильнейшим»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0) поделился мнением о голе Георгия Щенникова.

После данного результата московский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.

«Не знаю, был ли офсайд в моменте с первым голом. Мне показалось, что не было. В нашу сторону тоже ошибаются. Если офсайд и был, то миллиметровый. Везет сильнейшим», – сказал Дзагоев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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