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Россия сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

22 ноября 2017, 08:28
14

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» – 1:1. Этот результат позволил России набрать 1 очко (0,2 балла) в рейтинге УЕФА. Суммарный коэффициент российских клубов сейчас составляет 48,182 балла. С этим результатом Россия располагается на шестом месте в таблице коэффициентов.

Отставание от Франции сократилось за счет крупного поражения «Монако» от «Лейпцига» (1:4). Сейчас у Франции в активе 51,081 балла. Располагающиеся на седьмой позицией португальцы набрали 43,415 балла.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Спартак Монако
Комментарии (14)
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bset
1511329206
Да ладно. ПСЖ, Монако, Ницца... Будет странно, если мы и их обойдем. При том, что в Европе мы все хуже и хуже выступаем.
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bumer_moscow
1511329600
Впееерееед лоокооо
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Genchik92
1511330049
Зенит и спартак уже в весне ждем Локо и Цска
Ответить
Alex Y
1511330481
Хорошо
Ответить
Аристократ Олжик
1511332335
а есть смысл?
Ответить
VeniaminS
1511333684
Нормально!!!
Ответить
Кинстифа
1511333693
Удачи оставшимся нашим клубам, надеюсь все выйдут из группы
Ответить
VIPded
1511337871
Удачи всем нашим!!!
Ответить
ARTHUR19
1511339833
А что теперь таблицу будут смотреть после каждого матча, сыгранного наши командами в Европе? Может быть сейчас ЦСКА, Локо и Зенит проиграют.
Ответить
prezent2017
1511341314
Далековато, однако!
Ответить
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