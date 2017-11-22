Россия сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» – 1:1. Этот результат позволил России набрать 1 очко (0,2 балла) в рейтинге УЕФА. Суммарный коэффициент российских клубов сейчас составляет 48,182 балла. С этим результатом Россия располагается на шестом месте в таблице коэффициентов.

Отставание от Франции сократилось за счет крупного поражения «Монако» от «Лейпцига» (1:4). Сейчас у Франции в активе 51,081 балла. Располагающиеся на седьмой позицией португальцы набрали 43,415 балла.