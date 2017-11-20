«Реал» готов заплатить за Санчеса 30 миллионов в январе

«Реал» готов приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в зимнее трансферное окно.

Руководство мадридского клуба выделит 30 миллионов евро на покупку чилийца, чей контракт с лондонцами истекает в июне 2018 года. Ранее сообщалось, что именно такую сумму хотят выручить «канониры» от продажи футболиста, которому в декабре исполнится 29 лет.

Санчес перешел в «Арсенал» из «Барселоны» летом 2014 года за 42,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он забил три мяча и сделал три голевые передачи в 11-ти матчах.