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«Реал» готов заплатить за Санчеса 30 миллионов в январе

20 ноября 2017, 18:45
5

«Реал» готов приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в зимнее трансферное окно.

Руководство мадридского клуба выделит 30 миллионов евро на покупку чилийца, чей контракт с лондонцами истекает в июне 2018 года. Ранее сообщалось, что именно такую сумму хотят выручить «канониры» от продажи футболиста, которому в декабре исполнится 29 лет.

Санчес перешел в «Арсенал» из «Барселоны» летом 2014 года за 42,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он забил три мяча и сделал три голевые передачи в 11-ти матчах.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Арсенал Санчес Алексис
Комментарии (5)
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Benzema 9
1511200684
Можна и за 40 смело купить он точно не помешаеть)
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SKS6891
1511206568
При нынешних ценах 30 млн евро - это цена, за которую Реал сможет посмотреть, как Санчес тренируется.
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qwerty991
1511213553
А хочет ли перехода в Реал сам Санчес? Вот в чем вопрос. Есть и другие неплохие варианты МС и ПСЖ как минимум.
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Red-Green_fan
1511226471
Задолбали уже эти слухи, никакой конкретики. То Азара покупают, то Де Хеа, то Мбаппе, то Левандовски, то Обамеянга. У всех этих слухов источник один - газета El Pi*dabolo.
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