«Манчестер Сити» и «Бавария» готовы купить Джана за 10 миллионов в январе

«Манчестер Сити» и «Бавария» рассчитывают на приобретение полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана в зимнее трансферное окно. Еще одним претендентом на 23-летнего игрока является «Ювентус», но «бьянконери» предпочли бы заполучить его бесплатно летом по истечении контракта с мерсисайдцами.

В свою очередь, «горожане» и мюнхенцы готовы заплатить за немца 10 миллионов евро в январе и намерены убедить красных расстаться с хавбеком за указанную сумму.

Сообщается, что и «Манчестер Сити», и «Бавария» готовы предложить Джану зарплату в размере 8 миллионов евро в год.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.