Бонуччи недоволен атакой «Милана»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи недоволен действиями команды в атаке.

«Нам удавалось доходить до последней трети поля, но после этого команда начинала бояться и слишком часто била издали. Нам еще предстоит вырасти в плане характера, мы делаем в атаке слишком предсказуемые вещи, которые не могут взломать организованного соперника вроде «Наполи», – сказал Бонуччи Sport Mediaset.

Матч 13-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Милан» закончился со счетом 2:1. Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии с 35-ю очками, красно-черные идут на седьмой строчке с 19-ю баллами.