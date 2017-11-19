Ибрагимович: «Благодарен, что могу бегать и делать все, что делает лев»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал свое восстановление от травмы. Напомним, вчера швед появился на поле впервые с 21 апреля (в игре против «Ньюкасла» – 4:1).

«Если бы люди знали, что за травма у меня была, они бы не верили, что я вернусь так быстро. Все думают, что я повредил лишь переднюю крестообразную связку, однако мое колено было повреждено еще сильнее.

Даже во время разминки я слышал, как болельщики поют мое имя. Я благодарен, что могу бегать, делать свое дело, творить немного «абракадабры» – в общем, все, что делает лев!» – цитирует Ибрагимовича официальный сайт «МЮ».

Ибрагимович обязан приехать в Россию. Мы его ждем