Глушаков: «В следующем матче выйду играть, если поставят»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о травме голени, полученной в матче 17-го тура РФПЛ против «Краснодара» (4:1).

«Думаю, в следующем матче выйду играть. Если поставят.

У меня ушиб. Даже не знаю, куда именно попали. Вроде попали в одно место, а синяк в другом вылез», – сказал 30-летний хавбек.

Во втором тайме матча против «быков» игрок сборной России уступил место на поле Артему Самсонову.

Следующий матч красно-белых состоится 21-го ноября. Команда Массимо Карреры примет «Марибор» в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. 27-го ноября чемпион России примет «Зенит» в матче 18-го тура РФПЛ.