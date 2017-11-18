Погба – в стартовом составе «МЮ» на матч с «Ньюкаслом», Ибрагимович остался в запасе

Официальный твиттер-аккаунт «Манчестер Юнайтед» опубликовал состав команды на матч 12-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Линделоф, Смоллинг, Янг, Матич, Погба, Мата, Рэшфорд, Марсьяль, Лукаку.

Запасные: Ромеро, Рохо, Шоу, Феллаини, Эррера, Лингард, Ибрагимович.

Напомним, вчера главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью сообщил о возвращении в строй Поля Погба, Златана Ибрагимовича и Маркоса Рохо.

Встреча на «Олд Траффорд» начнется в 20:30 по московскому времени. За ее событиями можно следить здесь.