Каррера: «Спартак» будет бороться до конца. Посмотрим, что произойдет в мае»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог победе над «Краснодаром» (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

«Конечно, эта победа не была такой легкой, как вам показалось. В первом тайме мы лучше сыграли, у них было мало возможностей. Во втором тайме они начали давить, но мы не опустили руки и забили еще. Мы сыграли с командой, которая хорошо играет в футбол, поэтому эта победа очень важна.

Мы сыграли по схеме 4-2-3-1. Один из нападающих должен был играть плеймейкера, но у него не все получалось. Поэтому больше было похоже на 4-4-2. Будем бороться до конца, посмотрим, что произойдет в мае», – сказал итальянцев в эфире телеканала «Наш футбол».

Красно-белые поднялись на четвертое место в турнирной таблице.