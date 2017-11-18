Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «Спартак» будет бороться до конца. Посмотрим, что произойдет в мае»

Каррера: «Спартак» будет бороться до конца. Посмотрим, что произойдет в мае»

18 ноября 2017, 18:46
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог победе над «Краснодаром» (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

«Конечно, эта победа не была такой легкой, как вам показалось. В первом тайме мы лучше сыграли, у них было мало возможностей. Во втором тайме они начали давить, но мы не опустили руки и забили еще. Мы сыграли с командой, которая хорошо играет в футбол, поэтому эта победа очень важна.

Мы сыграли по схеме 4-2-3-1. Один из нападающих должен был играть плеймейкера, но у него не все получалось. Поэтому больше было похоже на 4-4-2. Будем бороться до конца, посмотрим, что произойдет в мае», – сказал итальянцев в эфире телеканала «Наш футбол».

Красно-белые поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Каррера Массимо
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mahone
1511020608
Молодцы!!!!!!! А главное есть игра!!!!!! Удачи в Лиге Чемпионов
Ответить
Кинстифа
1511020623
Отличная Игра. Спасибо тренер
Ответить
cska-62
1511020775
Перекладина, которую в самом начале матча потряс удар Смолова, подарила нам увлекательный матч. Весь первый тайм – бенефис красно-белых игроков атаки: Промеса, Мельгарехо, Зе Луиша и Адриано. И счёт тайма 2:0 вполне закономерен. В самом начале второго тайма Каррера мудро заменил вспылившего Ещенко на правом фланге Зобниным. Роман, не игравший из-за травмы почти полгода, показал, что своих игровых качеств не растерял. И может играть как в полузащите, так и на фланге обороны. Даже две травмы ведущих игроков – Мельгарехо и Глушакова – не помешали «Спартаку» довести матч до победы со счётом 4:1, хотя схему игры и пришлось перестраивать. Самсонов и Пашалич сыграли вместо травмированных неплохо, но не более того, а вот контратаки у красно-белых были и острыми, и результативными. Просто чудеса на поле вытворял Промес, хотя и забил сам лишь последний мяч. Но если бы даже этого мяча не было, в атаке он был, бесспорно, лучшим. Очень грамотно отыграли у «Спартака» в центре обороны Джикиа и Таски, лишь один раз дав Классону шанс поразить ворота Селихова, чем тот и воспользовался. Теперь об игре «Краснодара». Не первый матч мы видим, что, обладая очень сильным составом игроков, игра у команды разбалансирована, а настрой игроков на матч во многом зависит от счёта на табло. Почему Шалимов оставил на скамейке запасных Шарля Каборе, объяснению просто не поддаётся. На мой взгляд, это всё равно, что если бы Гончаренко стал мариновать на лавке Вернблума! Жоаозиньо, не имея достаточной игровой практики, выглядел бледно, когда вышел на поле во втором тайме. Хотя отыграл куда лучше заменённого им Подберёзкина. Ну, и «быкам», конечно, не хватает для организации атак и последнего паса травмированного Мамаева. Всё ещё можно исправить, но как это сделать, если ход набрали и «Спартак», и ЦСКА?! «Локомотив» не собирается уступать никому лидерство, а «Зенит» имеет два с лишним состава игроков для борьбы за золото! Что ему, кстати, вредит из-за регулярной ротации состава и отсутствия сыгранности. В общем и целом: Браво, Каррера! Браво, Промес! Респект и всем остальным красно-белым! Матч Спартак – ЦСКА, назначенный на 10 декабря 2017 года, должен стать украшением чемпионата! Лишь бы не было мороза в Москве! Как сегодня в Хабаровске. Если не хуже… В Москве иногда бывают морозы и за – 30 градусов по Цельсию.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1511020897
В мае произойдёт ЧУДО, мы в это ВЕРИМ !!!
Ответить
insider_retro
1511021469
Очень обнадёживающая игра была нынче представлена!!.. Вернувшиеся игроки улучшили композицию и механизм заработал очень слаженно!!... Веский повод подумать о майских аккордах!!..
Ответить
Диктор
1511022021
Мы все верим в вас-Вперед Спартак.
Ответить
OfaZavr
1511022853
отличная игра, молодцы! всегда бы так!
Ответить
Полная Канистра
1511024038
В МАЕ БУДЕТ БОЛЬШАЯ НА ВСЮ СТРАНУ ПОБЕДА
Ответить
Сармат Ростов
1511026072
13 туров впереди. 39 очков. Вся борьба только начинается!!!
Ответить
acer2003
1511026162
Болельщиков Спартака с победой !!!
Ответить
Главные новости
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
1
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
Все новости
Все новости
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
Вчера, 18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
Вчера, 18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
Вчера, 18:02
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+