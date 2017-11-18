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Зобнин вышел на поле впервые в сезоне

18 ноября 2017, 18:10
3

«Спартак» в матче 17-го тура чемпионата России обыгрывает «Краснодар» (2:0, 81-я минута).

На второй тайм в составе красно-белых вместо Андрея Ещенко вышел Роман Зобнин. 23-летний хавбек проводит дебютный матч в сезоне.

Напомним, в июне полузащитник сборной России порвал крестообразные связки колена в товарищеском матче против Венгрии (3:0).

О возможном участии Зобнина в матче против «быков» пресс-служба московского клуба объявила вчера.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Краснодаре.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман
Комментарии (3)
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Диктор
1511019873
Поздравляю с выздоровлением,только уж перестань смотреть в сторону Европы.
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DOCTOR PENALTY
1511020090
Отыграл хорошо, будто не пропускал ни одной игры.
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cska-62
1511021538
Молодец! Грамотно отыграл. Хороший универсал для сборной. И в полузащите готов играть, и латераля, и чистого флангового защитника. Удачи, Роман!
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