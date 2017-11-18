Зобнин вышел на поле впервые в сезоне

«Спартак» в матче 17-го тура чемпионата России обыгрывает «Краснодар» (2:0, 81-я минута).

На второй тайм в составе красно-белых вместо Андрея Ещенко вышел Роман Зобнин. 23-летний хавбек проводит дебютный матч в сезоне.

Напомним, в июне полузащитник сборной России порвал крестообразные связки колена в товарищеском матче против Венгрии (3:0).

О возможном участии Зобнина в матче против «быков» пресс-служба московского клуба объявила вчера.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Краснодаре.