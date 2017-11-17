Зобнин отправился со «Спартаком» на матч в Краснодар

Футболисты «Спартака» сегодня вылетели на матч 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Стоит отметить, что на эту встречу с командой отправился восстановившийся от травмы Роман Зобнин.

Полный список футболистов, отправившихся в Краснодар, выглядит следующим образом: Артем Ребров, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

Игра 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» состоится в субботу, 18 ноября, в 16:30 по московскому времени.