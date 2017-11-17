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Зобнин отправился со «Спартаком» на матч в Краснодар

17 ноября 2017, 10:29
6

Футболисты «Спартака» сегодня вылетели на матч 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Стоит отметить, что на эту встречу с командой отправился восстановившийся от травмы Роман Зобнин.

Полный список футболистов, отправившихся в Краснодар, выглядит следующим образом: Артем Ребров, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

Игра 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» состоится в субботу, 18 ноября, в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (6)
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OldenVad
1510903931
Хороший состав, ждем отличной игры!
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Опорник84
1510905425
Состав боевой, надо обязательно выигрывать! Удачи!
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Тraumtanzеr
1510905756
Рано Зобу выпускать в старте, минут на 15 в конце можно, там как игра пойдет.
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Евгений Агеев
1510909136
Кто у нас там в лазарете остался? Тимофеев, Тигиев, Джано, Самедов? Никого не забыл?
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nik55
1510909566
удачи нам в Краснодаре
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Томь вперёд
1510910077
Отличная новость! Романа с возвращением!
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