Участник протеста в Зимбабве пришел с плакатом «Wenger out»

В Зимбабве состоялся протест против нахождения у власти президента Роберта Мугабе. 93-летний политик вступил в должность в 1987 году.

Согласно IBT, на улицы Хараре вышли несколько тысяч человек. Участник акции принес плакат с надписью «Wenger out» (Венгер, уходи).

Слоган в адрес главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера стал популярным в прошлом сезоне. Весной подобные растяжки были на турнире по Dota 2 и протесте в Чехии.

«Канониры» в рамках 12-го тура принимают «Тоттенхэм» (2:0, 47-я минута). За событиями встречи можно следить по ссылке.