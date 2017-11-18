Робиньо: «Манчестер Сити» действительно ставил цель подписать Месси»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Робиньо отметил, что клуб действительно ставил цель подписать лидера «Барселоны» Лионеля Месси. По словам бразильца, владельцы манкунианцев вначале своей работы в клубе намеревались сделать все возможное, чтобы заполучить аргентинца.

«Я пару раз разговаривал с владельцем клуба шейхом Мансуром. Он мне говорил, что намерен попытаться подписать Кака и Месси. Первый был близок к переходу. Однако Месси был недосягаем до них», – сказал Робиньо.

Бразилец выступал за «Манчестер Сити» с 2008 по 2010 годы.