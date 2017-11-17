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Джикия: «Спартак» еще поборется за чемпионство»

17 ноября 2017, 23:06
15

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отметил, что его команда еще не потеряла шансов на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что на данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

«Спартак» будет бороться за самые высокие места! Понятно, что очень много матчей мы отдали, но все по-прежнему в наших силах, руках и ногах. Мы можем все исправить. Никому из соперников не пожелаю стать чемпионом!» – заявил Джикия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1510949477
***ЖОРА ВЕРИМ !!!
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Garrincha58
1510950015
почему то мне каатся, что Спартак вновь станет первым
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VVM1964
1510950171
ДЕБИЛЫ . И ЭТО ФУТБОЛЬНЫЙ САЙТ ? РЕДАКТОРА УВОЛИТЬ К ЯДРЕНЕЙ ФЕНЕ - КАКОЙ ЗЕНИТ ? КАКИЕ 7 ОЧКОВ ?
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Спартач_навсегда
1510950506
красава Джи,ждем завтра от вас победы!!!
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mialkov
1510954595
Шансов - не много, к сожалению. Но настрой на чемпионство нам нравится!
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Gold of Spartak
1510965372
Вы вообще перечитываете что пишете? Лидирующий Зенит в семи очках, вы серьезно?
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Полная Канистра
1510967139
ДРУГОГО НАМ НЕ ДАНО !!!!!!!!!!!! МЫ СПАРТАК !!!!!!!!!!!!! ВПЕРЁД К НОВЫМ ВЕРШИНАМ!!!!!!!!!!!!!!!!
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КЭТиК
1510977530
Ещё возможно всё
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Krics
1510990039
Локо переименовали в Зенит? Бомбардир в таблицу загляните .33 - 25=7???
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OfaZavr
1510991311
правильно, стремиться нужно всегда к максимуму и бороться до конца! Тем более конкуренты теряют очки и отрыв небольшой. Главное самим очки набирать и не оступаться.
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