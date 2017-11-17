Джикия: «Спартак» еще поборется за чемпионство»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отметил, что его команда еще не потеряла шансов на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что на данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

«Спартак» будет бороться за самые высокие места! Понятно, что очень много матчей мы отдали, но все по-прежнему в наших силах, руках и ногах. Мы можем все исправить. Никому из соперников не пожелаю стать чемпионом!» – заявил Джикия.